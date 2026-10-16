Meteoroloji, Marmara ve Karadeniz için saatte 90 km'ye varan fırtına uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyi ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden saatte 60 ila 80 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yarın gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, 18 Ekim Pazar günü sabah saatlerinden itibaren ise Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden saatte 70 ila 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.