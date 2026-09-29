Meteoroloji Rize, Artvin, Sakarya, Kocaeli ve Bursa için kuvvetli yağış uyarısı verdi - Son Dakika
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Meteoroloji Rize, Artvin, Sakarya, Kocaeli ve Bursa için kuvvetli yağış uyarısı verdi

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Meteoroloji Rize, Artvin, Sakarya, Kocaeli ve Bursa için kuvvetli yağış uyarısı verdi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize, Artvin, Sakarya, Kocaeli ve Bursa'da kuvvetli yağış beklendiğini açıklayarak vatandaşları uyardı. Sakarya'da yer yer çok kuvvetli yağış öngörülürken iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi.

(ANKARA) - Meteoroloji, Rize, Artvin Sakarya, Kocaeli ve Bursa'da kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, bugün Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Akdeniz'in Toroslar mevkii, Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

MGM, yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ile Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Sakarya genelinde yer yer çok kuvvetli, Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde ise kuvvetli yağışların etkili olacağını açıkladı. MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Öte yandan MGM, bugün itibarıyla hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağını belirterek, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Meteoroloji Rize, Artvin, Sakarya, Kocaeli ve Bursa için kuvvetli yağış uyarısı verdi - Son Dakika
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