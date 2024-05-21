Meteoroloji uyardı: Bir anda bastıracak, felaketlere yol açabilir - Son Dakika
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Meteoroloji uyardı: Bir anda bastıracak, felaketlere yol açabilir

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Hakkari'de bir anda bastıracak yağışların felaketlere yol açabileceği uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari, Muş, Şırnak, Bitlis ve çevresinde hava şartlarında ani değişiklikler yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve yerel çapta dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

21.05.2024 11:20
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Meteoroloji uyardı: Bir anda bastıracak, felaketlere yol açabilir

HAKKARİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari'de bir anda bastıracak yağışların felaketlere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yağışların etkili olduğu Hakkari ve ilçeleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir uyarı daha yapıldı. Hakkari, Muş, Şırnak, Bitlis ve çevresinde hava şartlarında ani değişiklikler yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunan meteoroloji, felaketlere yol açabilecek ani hava durumlarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarih vererek Doğu Anadolu Bölgesinin güneyinde yer alan vatandaşları uyarırken, kuvvetli yağışların olacağını duyurdu. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel çapta dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı: Bir anda bastıracak, felaketlere yol açabilir - Son Dakika

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