Meteoroloji uyarısı sonrası Beykoz\'da sağanak rögarları taşırdı, cadde göle döndü

Meteoroloji uyarısı sonrası Beykoz'da sağanak rögarları taşırdı, cadde göle döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren sağanak, Beykoz'da sabah saatlerinde rögarların taşmasına neden oldu. Yağışın şiddetini artırmasıyla bazı yollarda su birikintileri oluştu ve cadde göle döndü.
Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle rögarların taşmasıyla yollarda su birikintileri oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren sağanak, Beykoz'da da hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte bazı yollarda rögarların taşmasıyla cadde göle döndü.
Kaynak: DHA
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