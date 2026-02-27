Meteorolojiden Uyarı: Sarı Kodlu Yağış Bekleniyor - Son Dakika
Meteorolojiden Uyarı: Sarı Kodlu Yağış Bekleniyor

27.02.2026 12:45
İçişleri Bakanlığı, bazı iller için sarı kodlu uyarıda bulundu. Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı bugün beklenen kar yağışı, sağanak ve fırtına nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlık, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodlu uyarı verilen kentlere ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, bugün Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında sağanak bekleniyor.

Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güney kesimlerinde beklenen yağışın, kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışın, her iki ilin kuzeyinin yüksek kesimleriyle Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Tokat'ın merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki kar yağışının, Kars, Ardahan ve Ağrı ile Iğdır'ın batısında yoğun olması öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de kuzeyli kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, Kahramanmaraş ve Mersin'in kuzey ve batı ilçeleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskını, çatı uçması ile ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması isteniyor.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Yerel Haberler, Hava Durumu, Fırtına, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:36
