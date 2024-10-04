Metin Akdülger'den 'Joker: Dünya' Çizgi Romanı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Metin Akdülger'den 'Joker: Dünya' Çizgi Romanı

Metin Akdülger\'den \'Joker: Dünya\' Çizgi Romanı

Metin Akdülger, 'Joker: Dünya' adlı çizgi romanını tanıttı. Eser, İstanbul'da 19. yüzyılda geçiyor.

04.10.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu ve yazar Metin Akdülger'in Türkiye hikayesini kaleme aldığı " Joker: Dünya" çizgi roman kitabının tanıtımı yapıldı.

Kapak tasarımı, iç görselleri ve tüm renklendirmeleri illüstratör Ethem Onur Bilgiç tarafından hazırlanan kitap, D&R'ın 8. Kitap Fuarı kapsamında yayıma hazırlandı.

Akdülger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce " Batman: Dünya" kitabının Ertan Ergil ve Ethem Onur Bilgiç tarafından yayıma hazırlandığını belirterek, "Joker: Dünya" kitabının da bu serinin bir devamı olarak değerlendirilebilecek uluslararası bir çalışma olduğunu söyledi.

Kitabın hazırlığının yaklaşık 1 yıl kadar sürdüğünü aktaran Akdülger, "Süreçte önce Ertan Bey ile görüştük ve kitabı yazmayı severek kabul ettim. Doğrusu bu işi benim için büyük bir şans olarak gördüm. Buradaki karakter de benim özel ilgi alanıma girdiği için bu çalışmayı yapmayı çok arzu ettim ve güzel bir çalışma ortaya çıktı." dedi.

Metin Akdülger, hikayenin 19. yüzyılda, İstanbul'un Karaköy, Şişhane ve Beyoğlu semtlerinde geçtiğini söyleyerek, şunları aktardı:

"Çıkış noktam, ayakkabı boyacılarının artık klasik bir numarasıydı. Onlar, sizin yanınızdan geçerken yere bir fırça düşürür gibi yapar. Siz de ona yardımcı olmak istersiniz ve onun tuzağına düşmüşsünüz demektir. Ben de burada böyle bir numaradan yola çıktım ve sahne sanatlarının da içinde olduğu güzel ve enteresan bir hikaye ortaya çıktı. Okuyucuların, 'Joker: Dünya' çizgi romanını zevkle okuyacağını düşünüyorum."

Daha önce "Batman: Dünya" kitabının da çizimlerini yaptığını ve bundan dolayı sürece hakim olduğunu vurgulayan illüstratör Ethem Onur Bilgiç ise "Sürecin nasıl işleyeceğini bilmeme rağmen yine de zorlandığımı belirtmeliyim. Joker'i olağanın dışında 1800'lerin sonundaki bir Osmanlı dünyası içinde çizmem gerekiyordu. Bunun tasarım süreci biraz meşakkatli geçti. Bütün bunlara rağmen çizim sürecinin çok eğlenceli olduğunu da söylemeliyim. 'Joker'i Türkiye'ye, İstanbul'a, Karaköy'e getirmek çok heyecan vericiydi. Umarım okuyucular da kitaptan bizim kadar zevk alır." dedi.

Kaynak: AA

Metin Akdülger, Kültür Sanat, Onur Bilgiç, Edebiyat, istanbul, Magazin, Güncel, Kültür, Sanat, Dünya, Joker, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metin Akdülger'den 'Joker: Dünya' Çizgi Romanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:05 İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi
12:55 Nasrallah’ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi
12:15 Fernas Madencilik’te neler oluyor AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı Fernas Madencilik'te neler oluyor? AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
21:39 Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
21:25 ’İş güvenliği nerede’ dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi 'İş güvenliği nerede' dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi
21:22 PFDK’dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi’ye çok konuşulacak ceza PFDK'dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi'ye çok konuşulacak ceza
21:08 Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı
20:50 Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı
20:40 FIFA’dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı FIFA'dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı
20:25 Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 14:37:31. #1.11#
SON DAKİKA: Metin Akdülger'den 'Joker: Dünya' Çizgi Romanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement