Metin Türker 27. Yılında Anıldı

Metin Türker ölümünün 27. yılında da unutulmadı
KARABÜK - Eski Hak-İş Genel Sekreteri ve Çelik-İş Sendikası eski genel başkanlarından Metin Türker, ölümünün 27. yılında mezarı başında anıldı.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997'de tedavi gördüğü Amerika'da hayatını kaybeden Türker için ölümünün 27. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Öğlebeli Mahallesi'ndeki mezarı başındaki programda Türker için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.
Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, Metin Türker'in ömrünü emekçi ve işçiye adadığını belirterek, adını Türkiye'nin sendikal hareketine yazdırdığını ifade etti.
Türker'in bacaların tütmesi noktasında verdiği mücadeleyle Karabük'te efsaneleşmiş bir toplum lideri olduğundan bahseden Yılmaz, "Bugün onun sayesinde ayakta kalan fabrikada çalışmaktan gurur duyuyoruz" dedi.
Konuşmanın ardından Türker'in mezarına karanfil bırakılmasıyla program sona erdi.
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