(ANKARA) - Metin Yener'in Sayıştay Başkanlığına seçilmesine ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, TBMM Genel Kurulunun 24 Haziran 2026 tarihli 106'ncı Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Metin Yener, Sayıştay Başkanlığına seçildi.
Seçimin, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 13 ve 16'ncı maddeleri uyarınca yapıldığı belirtildi.
Söz konusu karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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