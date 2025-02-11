Metro duvarına çarpan sürücü hayatını kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, metro duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ankara Yolu Caddesi'nde Olgun Öztaş yönetimindeki 07 MVJ 43 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Şirinevler Metro İstasyonu duvarına ve başka bir otomobile çarptı.
Sürücü Öztaş araç içinde sıkıştı. Durumun bildirilmesiyle 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasının ardından araçtan çıkarılan Öztaş, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Öztaş'ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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