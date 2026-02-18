Metro Hattı'nda Rekor Yolcu Sayısı - Son Dakika
Metro Hattı'nda Rekor Yolcu Sayısı

18.02.2026 12:45
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı, 16 Şubat'ta 44.467 yolcu ile rekor kırdı.

(İSTANBUL) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın 16 Şubat tarihinde 44 bin 467 yolcuyla rekor kırdığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, hattın hizmete açıldığı 2023 yılından bu yana 28,6 milyon yolcuya hizmet verdiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın 16 Şubat tarihinde 44 bin 467 yolcuya hizmet verdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, hattın bugüne kadar bir günde taşıdığı en yüksek yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdığını açıkladı.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın önceki rekorunu 6 Ekim 2025'te 42 bin 921 yolcu ile kırdığını anımsatan Bakan Uraloğlu, "Hattımızın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Hattımızın Kargo Terminali-Kağıthane etabının 2023 yılında hizmete sunulmasından bu yana toplam 28,6 milyon yolcuya hizmet verdik" dedi.

"Türkiye'nin en hızlı metrosu, İstanbul trafiğine nefes aldırıyor"

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'nın, birçok "en"i bünyesinde barındıran İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin en hızlı metrosu, İstanbul trafiğine nefes aldırıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her ay ortalama yaklaşık 1 milyon yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine imkan tanıyor. Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 28,5'i ise Gayrettepe istasyonumuzu kullanıyor."

Kaynak: ANKA

