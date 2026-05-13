Metro Hattı Soru Önergesi İBB'de

13.05.2026 20:20
İBB Meclisi'nde Mahmutbey-Ispartakule-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı için soru önergesi verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, Mahmutbey-Ispartakule-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı'nın ne zaman açılacağına ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Murat Özden, İstanbul'un batısına ulaşacak ilk metro hattı olması bakımından büyük önem taşıyan Mahmutbey-Ispartakule-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı için yaklaşık 280 milyon avro kredi kullanıldığı ve proje çalışmalarına başlandığının bilindiğini söyledi.

Toplam uzunluğu 18,5 kilometre olan hattın ilk etabı olan Mahmutbey-Hastane arasındaki 7 kilometrelik bölümde çalışmaların yaklaşık yüzde 50 seviyesinde olduğunu dile getiren Özden, söz konusu kısmın dahi ancak 2027 yılı sonunda tamamlanacağının ifade edildiğinin görüldüğünü belirtti.

Metro hattının, 18,5 kilometrenin tamamının planlanan bitiş tarihinin ne olduğunu soran Özden, "Mahmutbey-Ispartakule-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı için alınan 280 milyon avro kredinin ne kadarlık kısmı kullanılmıştır? Projede finansman eksikliği bulunduğu yönündeki iddialar doğru mudur? Mahmutbey-Ispartakule-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı'nın 7 kilometrelik kısmı 2027 yılı sonunda bitirileceği planlanmakta, kalan 11,5 kilometre ne zaman bitecek ve Esenyurt'a metro ne zaman gelecektir? Mahmutbey-Ispartakule-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı için eğer finansman eksikliği bulunuyorsa metro parası nerede?" ifadelerini kullandı.

CHP'li Meclis Üyesi Erdinç Aktaş, metro hattının 2017 yılında ihalesinin yapıldığını belirterek, 2019'a kadar ilerlemesinin yüzde sıfır olduğunu iddia etti.

Bahsi geçen metro hattının iki etaplı olduğunu kaydeden Aktaş, "İlk etabında yüzde 53 civarında ilerleme sağlanmıştır. İlk etabı tamamlandıktan sonra ikinci etabı da tekrar hızlı bir şekilde devam edecektir." dedi.

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
