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Metro İstanbul, İnsana Değer Ödülleri'nde ödül kazandı - Son Dakika
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Metro İstanbul, İnsana Değer Ödülleri'nde ödül kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nin düzenlediği İnsana Değer Ödülleri'nde 'Çeşitlilik ve Kapsayıcılık' kategorisinde ödül aldı. Metro İstanbul, toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık alanlarında yaptığı çalışmalarla ödüle layık görüldü.

Metro İstanbul, İnsana Değer Ödülleri\'nde ödül kazandı
12.12.2023 - 18:04,
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, insan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi, yaratıcı ve başarılı uygulamalarıyla ödüle layık görüldü. Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nin (PERYÖN) düzenlediği İnsana Değer Ödülleri'nde Metro İstanbul, 2019 yılından bu yana yaptığı çalışmalar nedeniyle "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Türkiye'nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul, 2019 yılında toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık alanlarında başlattığı değişim ve dönüşüm hareketi ile aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. PERYÖN tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen İnsana Değer Ödülleri'nin 8 markanın başvuruda bulunduğu "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" kategorisinde ödülün sahibi Metro İstanbul oldu.

AKÇABAY: DOĞRU İŞE DOĞRU İNSAN

İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Metro İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Neyza Akçabay, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "İBB'nin kurum kültürüne eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık değerlerini merkeze alarak hareket ediyoruz. Erkek egemen işlerde liyakatli kadınların göreve alınması, engellilerin yeteneklerine uygun pozisyonlarda görevlendirilmesi, gençlerin eşit fırsatlarla kendilerini geliştirecek staj programlarına dahil edilmesi eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık alanındaki çalışmalarımızın sonuçları arasında yer alıyor. Doğru işe doğru insan politikası ile hareket ederek İstanbul'u tüm renkleri ve sesleri ile birlikte yönetiyoruz" dedi.

SOY: TÜM ÇALIŞANLARINI SAHİPLENEN BİR YAPI

Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy ise "Çalışanlarımızın kendilerini mutlu ve huzurlu hissedebileceği ortamı sağlamak öncelikli hedeflerimizden. Kurum kültürümüzün ve şirket değerlerimizin bir parçası olarak çalışanlarımızda aidiyet hissini pekiştirmek amacıyla herkesin düşünce ve ihtiyaçlarını dile getirebildiği, insan odaklı yaklaşımı ile tüm çalışanlarını sahiplenen bir yapı oluşturduk" diye konuştu.

LİYAKAT DÖNEMİ

Fırsat eşitliğindeki vizyoner bakışıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) dönüşüm başlatan ve kadın personel oranı yüzde 15'ten yüzde 19,08'e yükselten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Metro İstanbul yönetimini ödülle ilgili şunları söyledi:

"Şehrimizin çeşitli dinamikleri, zengin kültürü ve farklılıklarını ön planda tutmak amacıyla politikalar geliştiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana işe aldığımız kişilerin kimlik özelliklerine değil işe uygunluklarına bakıyoruz. Liyakat işe alımlarda tek önceliğimiz. İstanbul'un ulaşım ağının omurgası olan raylı sistemleri yöneten Metro İstanbul'un aldığı çeşitlilik ve kapsayıcılık ödülü, şehrimizin bu değerlere olan bağlılığının bir ifadesidir. Bu başarı aynı zamanda kentimizin sosyal dokusuna uygun hizmet sunma taahhüdümüzün de bir yansımasıdır. İstanbul'da atılan bu adımların Türkiye'nin dört bir yanında ses getirdiğini ve ilham verdiğini biliyoruz."

Kaynak: ANKA
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