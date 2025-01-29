Metro Türkiye Fuar\'da Özel Menü Sundu

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Metro Türkiye, Antalya'da düzenlenen 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda (Food Product), Gastronometro şefleri tarafından firma ürünleri kullanılarak hazırlanan özel menüyü katılımcılara sundu.

ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda yer alan Metro Türkiye, yeme ve içme sektöründe sunduğu ürünleri, gıda ve gıda dışı çözümlerini sektör paydaşlarıyla buluşturdu.

Ulusal ve uluslararası katılımcılara katma değerli marka ürünlerin, ürün geliştirme, gıda güvenliği ve izlenebilirlik gibi alanlardaki çalışmalar hakkında bilgi verilen stantta, Gastronometro şefleri de yer aldı.

Şefler alanda Metro markalı ürünlerle fuara özel hazırladıkları menüleri katılımcıların beğenisine sundu.

"20 bine yakın ürün sunuyoruz"

Metro Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Dr. Aslı Duran, AA muhabirine, 1990'dan bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren firmanın, ilk uluslararası yabancı perakendeci olduğunu söyledi.

Firmanın Türkiye'ye hem ürün hem de gıda anlamında birçok yeniliği kazandırdığını anlatan Duran, uzun yıllardır fuarda yer aldıklarını dile getirdi.

Profesyonel firmalara çok yakın çalıştıklarını aktaran Duran, "Yeme içme sektörü, restoranlar ve otellerle çok yakın çalışıyoruz. Şu an sezon başladığı için birçok otel, restoran ve iş ortaklarımız da fuarda yer alıyor. Biz de yeme içme sektörüne katma değerli ürünlerimizi, çözümlerimizi ve servislerimizi sunuyoruz. Bizim için en önemli konulardan biri gıda güvenliği ve izlenebilirlik. Firma olarak profesyonel müşterilerimiz aracılığıyla her gün yaklaşık 20 milyon tüketiciye ulaşıyoruz. O yüzden profesyonellere verdiğimiz bu hizmet gıda güvenliğini yaygınlaştırmak anlamında çok önemli. Bunun da sorumluluğunun farkındayız. Raflarımızda 20 bine yakın ürün sunuyoruz, bunların da yaklaşık 3 bin tanesi de kendi markalı ürünlerimiz." ifadelerini kullandı.

Metro Türkiye çatısı altında kurulu gastronomi keşif platformu Gastronometro'nun faaliyetlerinde önemli yere sahip olduğunu belirten Duran, platformdaki eğitmen şeflerin de profesyonel çözümleri, sektördeki profesyonellerin nasıl kullanabileceklerini aktarmaya ve ilham vermeye vesile olduklarını, düzenlenen eğitimlerle genç şeflerin gelişimlerine de destek olduklarını söyledi.

Firmanın gıda güvenliği çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Duran, şunları kaydetti:

"Biz bir ürünü rafa koymadan önce elbette birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Tedarikçilerimizle çalışma sistemimiz arkasında birçok test, analizler ve denetimler yer alıyor. Bizimle çalışmaya başlayan iş ortaklarımızla beraber bu ürünleri kendi markamız altında geliştirdiğimiz zaman bunun mutfak performansını da Gastronometro'daki şeflerimiz kontrol ediyor. Böylece hem gıda güvenliği hem lezzet güvenliği sağlanmış oluyor."

Duran, yaklaşık 10 yıldan uzun süredir et, balık, meyve sebze, markalı ürünlerinde QR kodlar yardımıyla izlenebilirlik sağladıklarını, tüketicilerin bu kodlar sayesinde ürünlerinin gıda güvenliğine ilişkin tüm bilgilere ulaşabildiğini sözlerine ekledi.