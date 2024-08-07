Metrobüs hattındaki 'Beyaz Yol' kaplama çalışması ara verdi

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Metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" kaplama çalışmasına, Avcılar yan yoldaki elektrik altyapı onarımı dolayısıyla ara verildiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Avrupa Yakası elektrik şebekesinin önemli parçası olan Ambarlı- Yenibosna yer altı iletim kablosunda yaşanan arıza nedeniyle Avcılar E-5 yan yolda Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acilen onarım çalışmasına başlanması gerekliliği doğduğu belirtildi.

Aynı noktada programlanan metrobüs hattı "Beyaz Yol" kaplama çalışmalarına, bölgede oluşan yoğun trafikten dolayı ara verildiği kaydedilen açıklamada, TEİAŞ'ın çalışmasının tamamlanmasının ardından kaplama işlemine tekrar başlanacağı duyuruldu.