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Metrobüste uyuşturucu hazırlayanlar gözaltına alındı

İstanbul'da metrobüste uyuşturucu madde hazırlayan ve bunu sosyal medyada paylaşan 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Metrobüste uyuşturucu hazırlayanlar gözaltına alındı
18.12.2023 - 12:52,  Güncelleme: 12:54
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İSTANBUL'da iddiaya göre metrobüste uyuşturucu madde hazırladıkları videoyu sosyal medyada paylaşan 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da 3 kadın iddiaya göre, metrobüste yolculuk yaptıkları sırada uyuşturucu madde hazırladı.Kadınlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 kişinin kimliklerini tespit etti.Ceren A., Melike D. ve Yaren A. oldukları tespit edilen 3 kişi, kaldıkları adreslerde gözaltına alındı.Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ile "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek" suçlarından adli işlem yapıldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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İstanbul, Son Dakika

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