Metrobüste uyuşturucu hazırlayanlar serbest bırakıldı

İstanbul'da metrobüste uyuşturucu madde hazırladıkları anlara ait görüntülerini sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, serbest bırakıldı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, seyir halindeki bir metrobüste yolcu olarak bulunan 3 kadının uyuşturucu madde hazırladıkları anlarını sosyal medyada paylaşmaları üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada kimliği belirlenen şüpheliler C.A, M.D. ve Y.A. Esenyurt'ta gözaltına alındı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan C.A, emniyetten, diğer iki şüpheli ise sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.