 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Metrobüste uyuşturucu hazırlayanlar serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Metrobüste uyuşturucu hazırlayanlar serbest bırakıldı

İstanbul'da metrobüste uyuşturucu madde hazırladıkları anlara ait görüntülerini sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, serbest bırakıldı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, seyir halindeki bir metrobüste yolcu olarak bulunan 3 kadının uyuşturucu madde hazırladıkları anlarını sosyal medyada paylaşmaları üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada kimliği belirlenen şüpheliler C.A, M.D. ve Y.A. Esenyurt'ta gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan C.A, emniyetten, diğer iki şüpheli ise sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Metrobüste uyuşturucu hazırlayanlar serbest bırakıldı
18.12.2023 - 12:49,
Abone Ol

İstanbul'da metrobüste uyuşturucu madde hazırladıkları anlara ait görüntülerini sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, serbest bırakıldı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, seyir halindeki bir metrobüste yolcu olarak bulunan 3 kadının uyuşturucu madde hazırladıkları anlarını sosyal medyada paylaşmaları üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada kimliği belirlenen şüpheliler C.A, M.D. ve Y.A. Esenyurt'ta gözaltına alındı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan C.A, emniyetten, diğer iki şüpheli ise sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metrobüste uyuşturucu hazırlayanlar serbest bırakıldı - Son Dakika


13:14
ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak
12:55
Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33
Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31
Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
12:08
Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız
11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor

Son Dakika
13:14 ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak
12:55 Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33 Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31 Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
12:08 Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:24 Irak'ta 10 yıl aradan sonra düzenlenen ilk yerel seçimler için oy verme işlemi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 13:51:40. #1.11#
SON DAKİKA: Metrobüste uyuşturucu hazırlayanlar serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement