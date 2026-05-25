Metrobüste Yangın Paniği

İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmında çıkan yangın görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yenibosna durağında yolcu alıp indirdikten sonra Şirinevler durağına doğru seyreden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden yolcuların uyarıları üzerine şoför, aracı güvenli alanda durdurdu. Yolcular metrobüsten tahliye edildi.
Aracın motor kısmında küçük çapta çıkan yangın görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yolcular, güvenlik görevlilerinin yardımıyla başka bir metrobüse alındı.
Metrobüsteki yangın yolcuların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
