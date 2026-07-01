Metrobüste Yankesicilik: Zanlı Tutuklandı

İstanbul Avcılar'da metrobüste yankesicilik yaparak cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 10 Mayıs'ta Avcılar'da bir metrobüste yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalınmasına ilişkin çalışma yürütüldü.
Çalışmalarda, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen S.U. (49) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "yankesicilik" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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