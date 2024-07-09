Metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı

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BEYOĞLU'nda 5 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Zaman zaman patlamanın yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Ömer Avni Mahallesi Saray Arkası Sokak'ta bulunan 5 katlı metruk binada saat 13.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın üst katlarından dumanların çıktığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, itfaiyenin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Metruk binada evsizlerin kaldığı ve yangın sırasında kaçtıkları öğrenildi. Yanan binadan çıkan alevler vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.