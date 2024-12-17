Mevlana\'nın 751. Vuslat Yılı Etkinliği

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Musiki Eğitim Vakfı tarafından mutasavvıf ve mütefekkir Hazreti Mevlana'nın vuslatının 751. yılı dolayısıyla "Hisarbuselik Mevlevi Ayin-i Şerifi" sema töreni Yenikapı Mevlevihanesi'nde icra edildi.

Hazreti Mevlana'nın derin felsefesini ve tasavvuf müziğinin ruhani etkisini sunan etkinliğin sanat yönetmenliğini M. Hulusi Yücebıyık üstlendi.

Hem ruhani bir deneyim hem de kültürel bir buluşma niteliği taşıyan etkinlik, Mevlana'nın evrensel mesajının anlaşılması ve gönüllerde hissedilmesi için düzenlendi.