Mevlana'nın Vuslatı İçin Sema Töreni

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Musiki Eğitim Vakfı tarafından mutasavvıf ve mütefekkir Hazreti Mevlana'nın vuslatının 751. yıl dönümü dolayısıyla "Hisarbuselik Mevlevi Ayin-i Şerifi" sema töreni icra edilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre etkinlik, Yenikapı Mevlevihanesi'nde 17 Aralık'ta gerçekleşecek.

Sanat yönetmenliğini M. Hulusi Yücebıyık'ın üstlendiği etkinlik, Hazreti Mevlana'nın derin felsefesini ve tasavvuf müziğinin ruhani etkisini katılımcılara sunacak.

Hazreti Mevlana'nın evrensel mesajını anlamak ve gönüllerde hissedebilmek için düzenlenen etkinlik, hem ruhani bir deneyim hem de kültürel bir buluşma niteliği taşıyor.