Mezarlıkta Anne ve Kızlarını Öldüren Sanığa Müebbet İstemi - Son Dakika
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Mezarlıkta Anne ve Kızlarını Öldüren Sanığa Müebbet İstemi

Adana'da bir kişi, intihar eden oğlunun sorumlusunu gördüğü anne ve iki kızını mezarda öldürdü.

24.12.2024 11:18
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Adana'da mezarlıkta anne ve iki kızını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'nda, 21 Ekim'de intihar eden oğlu Muzaffer Erkuvan'ın ölümünden sorumlu tuttuğu Güldane Gerçek (20) ile yanındaki ablası Gaye (22) ve annesi Şenay Gerçek'i (44) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 26 Ekim'de tutuklanan Şemsettin Erkuvan (47), hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü Güldane Gerçek'in annesi Şenay ve ablası Gaye ile intihar eden dini nikahlı eşinin mezarını ziyarete gittiği anlatıldı.

İddianamede, Güldane Gerçek'in kayınbabasının evinde bulunan kızını görmek için ablası Gaye'ye ölen eşinin kız kardeşi Dudu Erkuvan'ı telefonla arayıp kızını mezarlığa getirmesini söylediği belirtildi.

Dudu Erkuvan'ın bir süre sonra mezarlığa geldiği, kucağındaki kız çocuğunu annesi Güldane Gerçek'e verdiği ifade edildi.

Güldane Gerçek'in kucağına aldığı kızını severken o esnada sanık Şemsettin Erkuvan'ın motosikletle olay yerine geldiği anlatılan iddianamede, Dudu Erkuvan'ın kız çocuğunu annesinin kucağından alıp kaçarken Şemsettin Erkuvan'ın da hiçbir şey söylemeden tabancayla üç kadını olay yerinde öldürüp kaçtığı belirtildi.

Sanık Şemsettin Erkuvan iddianamedeki ifadesinde, 3 kadını oğlunun intihar etmesinden sorumlu tuttuğu için öldürdüğünü öne sürerek, "Bu nedenle onlara kin güdüyordum. Olay günü motosikletle mezarlıktan geçerken denk geldim. Öfkeliydim, dayanamayıp ateş ettim. Sonrasında ormanlık alana gidip, saklandım." ifadesini kullandı.

İddianamede sanık Şemsettin Erkuvan'ın "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Olay

Merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'nda 21 Ekim'de Güldane Gerçek, 24 Ağustos'ta intihar eden daha önce birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan'ın kabrini ziyaret etmişti. Bu sırada Muzaffer Erkuvan'ın babası Şemsettin Erkuvan, intihardan sorumlu tuttuğu Güldane Gerçek ile yanındaki ablası Gaye ve annesi Şenay Gerçek'i tabancayla ateş ederek öldürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mezarlıkta Anne ve Kızlarını Öldüren Sanığa Müebbet İstemi - Son Dakika

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