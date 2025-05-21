Mezarlıktaki Hırsız Yakalandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki bir mezarlıkta iki araçtan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

İlçedeki Buruk Mezarlığı'nda 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta park halindeki iki otomobilden sürücülere ait 3 cep telefonu, kredi kartı, 400 lira ile kimlikler çalındı.

Araç sahiplerinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı.

Kimliği belirlenen hırsızlık zanlısı Mustafa T, aynı ilçede Osmangazi Mahallesi'nde bir binaya gireceği sırada kovalamaca sonucunda yakalandı.

Ekipler, bu kişiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla Arda S'yi de gözaltına aldı.

"Tehdit" ve "mala zarar verme" gibi 3 suçtan da arandığı tespit edilen Mustafa T, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlının ise işlemleri sürüyor.

Polislerin, ekip aracıya Mustafa T'nin bulunduğu adrese gitmesi ve "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan zanlıyı havaya silahla uyarı ateşi açarak yakalaması bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde bu kişiyle bağlantılı olduğu öne sürülen Arda S'nin park halindeki araçtan inip kaçmaya çalışması da yer alıyor.