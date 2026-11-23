(MERSİN) - Mezitli Belediye Başkan Vekili Turgut Selağzı; 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi yalnızca akademik bilgilerle değil, aynı zamanda çağdaş, sorgulayan, üreten ve toplumsal değerlere sahip bireyler olarak yetiştiren öğretmenlerimiz, aydınlık yarınlarımızın mimarlarıdır." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Vekili Turgut Selağzı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda bireylerin kişiliklerinin şekillenmesinde ve toplumun geleceğinin inşa edilmesinde büyük bir sorumluluk taşıdığını belirten Selağzı, tüm öğretmenlerin bu özel gününü kutladı. Selağzı, şunları söyledi:

"Bir toplumun geleceğini şekillendiren en önemli değerlerden biri eğitimdir. Eğitimin temel taşı ise büyük bir sabır, sevgi ve özveriyle görev yapan öğretmenlerimizdir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yalnızca akademik bilgilerle değil; aynı zamanda çağdaş, sorgulayan, üreten ve toplumsal değerlere sahip bireyler olarak yetiştiren öğretmenlerimiz, aydınlık yarınlarımızın mimarlarıdır. Onların yetiştirdiği her nesil, ülkemizin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımdır.

Ülkemizin dört bir yanında, kimi zaman zorlu şartlar altında büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan öğretmenlerimizin emeği her türlü takdirin üzerindedir. Başöğretmen'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda, eğitime ve öğretmenlerimize verilen değerin güçlü bir geleceğin temelini oluşturduğuna inanıyoruz.

Başta Başöğretmen'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor; görevini büyük bir özveriyle sürdüren ve emekli olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."