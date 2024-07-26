Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifine tepki gösterdi

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(MERSİN) - Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifine tepki göstererek, "Bu yasa toplumumuzun vicdanını rahatsız etmektedir. 7'den 70'e herkes yasaya karşı çıkmakta ve eylemler yapmaktadır. Bu yasanın geri çekilmesini talep ediyoruz. Tüm canlılarımızın yaşam hakkına saygı duyuyoruz" dedi

Başkan Tuncer, sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören kanun teklifine karşı çıkarak, teklife karşı kamuoyu oluşturmak amacıyla ilçenin belirli yerlerinde "Yasayı geri çek" yazılı billboardlar astırmıştı.

Tuncer, bugün de yasanın geri çekilmesi için çağrı yaparak, "Bu yasa toplumumuzun vicdanını rahatsız etmektedir. 7'den 70'e herkes yasaya karşı çıkmakta ve eylemler yapmaktadır. Bu yasanın geri çekilmesini talep ediyoruz. Tüm canlılarımızın yaşam hakkına saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.