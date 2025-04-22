Mezitli Belediye Başkanı'ndan 23 Nisan Kutlama Mesajı

(MERSİN)- Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, " 23 Nisan, dünyada çocuklara armağan edilen tek evrensel bayramdır. Bu yönüyle hem Atatürk'ün çocuklara duyduğu güvenin hem de Cumhuriyet'imizin temel değerlerine bağlılığımızın simgesidir" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Tuncer, mesajında şunları kaydetti:

"23 Nisan, dünyada çocuklara armağan edilen tek evrensel bayramdır. Bu yönüyle hem Atatürk'ün çocuklara duyduğu güvenin hem de Cumhuriyet'imizin temel değerlerine bağlılığımızın simgesidir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan'ı artan bir coşku, birlik ve beraberlik içinde kutluyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın; Atatürk'ün izinde, çağdaş, sorumluluk sahibi ve vatan sevgisiyle dolu bireyler olarak yetişmesi en büyük arzumuzdur. Bugün bizlere düşen görev; bu bayramın anlam ve önemini çocuklarımıza en doğru şekilde anlatmak, onlara emanet edilen değerlerin büyüklüğünü kavratmaktır.

Bu toprakları bizlere miras bırakan atalarımızı minnet ve şükranla anarken, onların emanetine sahip çıkmak ve bu emaneti daha da ileriye taşımak hepimizin sorumluluğudur. Çocuklarımıza, bu büyük mirası koruma bilincini kazandırmak ise en kıymetli görevimizdir. Onlar, yarının liderleri, bilim insanları, sanatçıları, öğretmenleri ve umutlarıdır. Mezitli'de her daim bu bilinçle hareket ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve saygıyla anıyor; neşe ve umut kaynağımız olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum."