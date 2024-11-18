Mezitli Belediye\'nin Berlin Ziyareti: Kardeş Şehir İş Birliği Güçleniyor

Güncel

(MERSİN)- Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Dış İlişkiler, Proje ve Koordinasyon Heyeti ve belediye meclis üyeleriyle birlikte kardeş şehir Berlin Tempelhof- Schöneberg'i ziyaret etti. Almanya'nın başkenti Berlin'de, iki şehir arasındaki dostluğu ve iş birliğini güçlendirmek adına önemli temaslarda bulunuldu.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Dış İlişkiler, Proje ve Koordinasyon Heyeti ve belediye meclis üyeleriyle birlikte kardeş şehir Berlin Tempelhof-Schöneberg'i ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, Alman heyeti tarafından hazırlanan resmi program çerçevesinde, dezavantajlı gruplara yönelik sosyal hizmetler yerinde incelendi. Başkan Tuncer ve heyeti, Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesi'nin bu alandaki uygulamaları ve başarılı projeleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Ortak prjeler görüşüldü

Mezitli ve Berlin arasında özellikle kadınlar ve gençlere yönelik projelerin geliştirilmesi üzerine görüşmeler yapıldı. Her iki belediye, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında fark yaratacak projelere öncelik vereceklerini belirtti.

Mezitli için resepsiyon düzenlendi

Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesi tarafından Başkan Tuncer için bir resepsiyon düzenlendi. Etkinlikte, iki şehir arasındaki kardeşlik ilişkilerinin önemi bir kez daha vurgulanırken, iş birliği çalışmaları hakkında görüşüldü.

Başkan Ahmet Serkan Tuncer, kardeş şehir ziyaretinin önemine dikkat çekerek, "Mezitli ve Berlin Tempelhof-Schöneberg arasındaki bağlar, sosyal projelerle daha da güçlenecek. Buradaki başarılı uygulamaları Mezitli'ye taşıyarak, hemşehrilerimize daha nitelikli hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Bu ziyaret bu sebeple bizler için önem arz ediyor" dedi.