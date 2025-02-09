Mezitli Belediyesi'nden Sevgililer Günü Etkinlikleri

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Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında düzenlenen ve 8-15 Şubat arasında devam edecek etkinliklerin ilk günü, renkli görüntülere sahne oldu.

Mezitli Belediyesi, Sevgililer Günü dolayısıyla 8-15 Şubat Şubat arasında bir etkinlik programı düzenledi. İlk günkü dans gösterileri, DJ performansları, çocuk oyun alanları ve alışveriş stantlarıyla doldurulan etkinlik programı, her yaştan vatandaşa hitap etti. Vatandaşlar gün boyunca müzik ve dans eşliğinde eğlenirken, alışveriş stantlarını ziyaret etti.

Etkinliklerin belediye kasasından bir kuruş harcanmadan yapıldığını vurgulayan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "Vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebileceği, esnafımızın da kazanç sağlayabileceği güzel bir organizasyon hazırladık. Tüm halkımızı 8-15 Şubat tarihleri arasında Demokrasi Meydanı'nda bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum" diye konuştu.