Mezitli Belediyesi Tandır Evi'ni Yeniliyor

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, Tandır Evi'ni yenileyerek halkın hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Mezitli Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, iç dizayn, dış cephe yenilemesi, temizlik ve peyzaj düzenlemeleri titizlikle gerçekleştiriliyor.
Mezitli Belediyesi tarafından Tandır Evi'nde yürütülen yenileme çalışmaları sayesinde vatandaşlar uygun fiyata daha kaliteli hizmet alma imkanına sahip olacak. Emekçi kadınların elleriyle hazırlanan ekmekler, Tandır Evi'nin yenilenmiş haliyle tekrar sofralarda yer alacak.
Başkan Ahmet Serkan Tuncer, Tandır Evi'nin halkın taleplerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenilendiğini belirterek, "Amacımız, halkımıza en iyi hizmeti sunmak" dedi.
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