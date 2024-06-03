Mezitli Belediyesi Yol Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

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(MERSİN)- Mezitli Belediyesi, yol bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İhtiyaç duyulan mahallelerde asfalt yol, bakım, onarım işlemleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Mezitli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsimin gelmesi ile ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde, sıcak ve sathi asfalt yol bakımı ve onarım işlemlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Ekipler tarafından, yolların daha rahat ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda, ilçenin farklı bölgelerinde asfalt çalışmalarına da devam edilerek, vatandaşların taleplerine hızlı bir şekilde cevap veriliyor. Bu çalışmalarla hem mahalle sakinleri rahatlıyor hem de sürücülerin güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları sağlanıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak, ilçemizi konforlu yollara kavuşturmak için çabalarımızı sürdürüyoruz. Mezitli'nin görünümünü yenileyerek yeni yollar açıyoruz, hasarlı yollarımızda çalışmalar gerçekleştiriyoruz, ekiplerimiz ihtiyaca göre sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor. Mezitli'mize hayırlı olsun" dedi.