Mezitli Belediyesi Yol Bakım ve Park Düzenleme Çalışmalarını Sürdürüyor

(MERSİN) - Saha çalışmalarına devam eden Mezitli Belediyesi ekipleri, yol bakım ve onarım çalışmalarıyla ulaşım ağını güçlendirilirken; cadde ve sokaklar da kapsamlı şekilde temizleniyor. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte parklar da vatandaşlar için hazır hale getiriliyor.

Mezitli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yol problemlerini çözmek için kentin kırsal ve merkez mahallelerinde yoğun mesai harcıyor. Ekipler, Mezitli'nin dört bir yanında malzeme serme, asfalt yama, taş parke döşeme çalışmaları yürütüyor. Soli Kent Yürüyüş Yolu projesi için de sahilde çalışmalar devam ediyor.

Rutin çalışmalarını artıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin yeşil alanlarında çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, Mezitli genelinde yabani ot, çim biçme ve bitkilerin bakımını yapıyor. Kentteki park alanlarının yanı sıra Soli Pompeiopolis Parkı da tamamlanıyor.

Vatandaşların keyifli zaman geçirebilmesi için park, mesire ve diğer yaşam alanlarındaki donanımlar belediye tesislerinde yenilenerek daha konforlu hale getiriliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kentin cadde, sokak ve ortak kullanım alanlarında temizlik çalışmaları yürütüyor. Mezitli'nin birçok noktasında bulunan çöp konteynerleri özenle temizleniyor, ağaç ve moloz atıkları da iş makineleri ile kaldırılıyor.

Başkan Tuncer, sahada kesintisiz çalışma yürüttüklerini belirterek, "Daha güzel ve yaşanabilir Mezitli için, canla başla çalışıyoruz. Halkımıza en iyi hizmeti sunmak için saha çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Mezitli'de, üst yapı çalışmalarına ağırlık vermeye devam edeceğiz. Parklardaki oyun donanımlarını, bankları, masaları yine belediyemizin atölyelerinde üretiyoruz. Ayrıca, daha temiz Mezitli için atölyelerimizde seri şekilde çöp konteynerlerini yeniliyoruz. Çalışıyoruz ve üretiyoruz. Her zaman dediğimiz gibi 'İşimiz, gücümüz Mezitli" diye konuştu.