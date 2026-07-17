Mezitli'de Trafik İhlaline 263 bin Lira Ceza

Mersin'in Mezitli ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve kuralları ihlal eden 2 sürücüye toplam 263 bin 719 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformlarında yer alan yol verme tartışması görüntülerine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Kelveli Caddesi'nde durdurduğu araç sürücüsü R.M. ile araç sahibi olan ve henüz ismi öğrenilemeyen eşine, "ehliyetsiz araç kullanma", "uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullanma" ve "polisin trafik uyarılarına uymama" suçlarından 261 bin lira idari para cezası uyguladı.

Görüntülerde yer alan bir diğer araç sürücüsü S.Ü'ye ise trafikte geçiş önceliğine uymadığı gerekçesiyle 2 bin 719 lira ceza kesildi.