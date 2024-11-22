MGK 12 Uzman Yardımcısı Alacak - Son Dakika
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MGK 12 Uzman Yardımcısı Alacak

MGK, 12 uzman yardımcısı alımı için başvuru sürecini başlattı, son tarih 23 Aralık.

22.11.2024 10:52
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Cumhurbaşkanlığı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan kadrolarda görev yapmak üzere tek aşamalı sınav ile 12 uzman yardımcısı alınacağını bildirdi.

MGK'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, KPSS puan türleri ile alım yapılacak kadrolara alınacak uzman yardımcısı sayısının 4 katı kadar çağrı yapılacak.

Başvuru yapacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması, üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile hukuk fakültelerinden ya da bu fakültelere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.

Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış, yani 1 Ocak 1990 ve daha sonra doğanların başvurabileceği kadrolar için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) KPSSP8, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP28, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP43 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olması şartı aranıyor.

Müracaat edenler en yüksek puandan başlanarak sıralanacak ve sonrasında tek aşamalı sözlü sınav gerçekleştirilecek.

Adayların ayrıca, son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az "D" düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olması gerekiyor.

Giriş sınavına başvuru

11 Kasım itibarıyla başlayan ve sözlü yapılacak giriş sınavı başvuruları 23 Aralık Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecek.

Başvurular MGK'nin internet sitesinden (www.mgk.gov.tr) indirilerek doldurulacak başvuru formuna KPSS ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi eklenmesi suretiyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 254 Posta Kodu: 06530 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile yapılabilecek.

Son başvuru tarihinde saat 18.00'den sonra MGK'ye intikal eden başvurular kabul edilmeyecek ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak.

Başvuru formu ve ekinde yer alan belgelerin incelenmesi sonucu ilanda belirtilen şartları taşıyan, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi giriş sınavının yapılacağı yer ve tarih bilgileri ile birlikte sınav tarihinden en az 10 gün önce MGK'nin internet sitesinde yayımlanacak ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği hizmet binası giriş kapılarına da asılarak ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MGK 12 Uzman Yardımcısı Alacak - Son Dakika

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