MGM'den 10 Nisan Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı

10.04.2026 10:22
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Nisan Cuma günü ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava, aralıklı yağışlar, kuvvetli rüzgar ve çeşitli uyarılar öngörüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Nisan Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, Marmara (Çanakkale hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağışlar tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, iç ve doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görülecek.

Doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor, bu nedenle kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı riski bulunuyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif veya orta kuvvette esecek, ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olması bekleniyor, bu da kuvvetli rüzgar uyarısını gerektiriyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Zirai don uyarısı da Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri için geçerli.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

