MGM: Sıcaklıklar 2-4 derece artacak, bazı bölgelerde sağanak bekleniyor - Son Dakika
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MGM: Sıcaklıklar 2-4 derece artacak, bazı bölgelerde sağanak bekleniyor

MGM: Sıcaklıklar 2-4 derece artacak, bazı bölgelerde sağanak bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olacağını açıkladı. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay'ın kıyıları gibi bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

MGM hava durumu tahminlerine göre, kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hatay'ın kıyıları, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimelerinde günay yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MGM: Sıcaklıklar 2-4 derece artacak, bazı bölgelerde sağanak bekleniyor - Son Dakika

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