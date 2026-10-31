MGM'ye göre Ege ve Akdeniz'de sağanak, kuzeyde sıcaklık 2-4 derece yüksek seyredecek - Son Dakika
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MGM'ye göre Ege ve Akdeniz'de sağanak, kuzeyde sıcaklık 2-4 derece yüksek seyredecek

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MGM\'ye göre Ege ve Akdeniz\'de sağanak, kuzeyde sıcaklık 2-4 derece yüksek seyredecek
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MGM'ye göre bugün Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Marmara ve iç kesimlerde pus ve sis görülürken, kuzey ve doğuda sıcaklık normallerin 2-4 derece üzerinde seyredecek.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerin göre, bugün Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muş, Bingöl, Çanakkale ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü geçecek.

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muş, Bingöl, Çanakkale ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ile yurdun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: ANKA
İç AnadoluKaradenizMarmaraAkdenizGüncelYaşamEgeSon Dakika

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SON DAKİKA: MGM'ye göre Ege ve Akdeniz'de sağanak, kuzeyde sıcaklık 2-4 derece yüksek seyredecek - Son Dakika
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