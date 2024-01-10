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MHP, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için 55 adayını açıkladı - Son Dakika
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MHP, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için 55 adayını açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde, Manisa ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının da yer aldığı 55 kişilik aday listesini açıkladı. MHP'nin yetkili kurullarının değerlendirmesi ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 2 büyükşehir, 12 il ve 41 büyükşehir ilçe için belediye başkan adayları belirlendi. Listede mevcut belediye başkanlarının da yer aldığı görüldü.

MHP, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için 55 adayını açıkladı
10.01.2024 - 19:41,  Güncelleme: 19:43
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde, aralarında Manisa ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının da yer aldığı 55 kişilik aday listesini açıkladı.

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmede ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 2 büyükşehir, 12 il ve 41 büyükşehir ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi.

Listede mevcut belediye başkanları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık tekrar aday gösterildi.

MHP, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Soydan'ı aday olarak duyururken, Kastamonu'da Yüksel Aydın, Nevşehir'de Adnan Doğu, Niğde'de Hamdi Doğan ve Osmaniye'de İbrahim Çenet'i il belediye başkan adayı olarak açıkladı.

Kaynak: AA
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