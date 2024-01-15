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MHP, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için 55 adayını açıkladı - Son Dakika
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MHP, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için 55 adayını açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 kişilik aday listesini açıkladı. Açıklamaya göre, MHP'nin adayları arasında Elazığ, Isparta ve Kars belediye başkan adayları da bulunuyor.

MHP, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için 55 adayını açıkladı
15.01.2024 - 12:39,  Güncelleme: 12:42
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında Elazığ, Isparta ve Kars belediye başkan adaylarının da yer aldığı 55 kişilik aday listesini açıkladı.

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 il, 10 büyükşehir ilçe, 42 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi.

MHP, Elazığ'da Murat Aygen, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın, Kars'ta Ötügen Senger'i il belediye başkan adayı olarak duyurdu.

Kaynak: AA
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Isparta, Kars, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

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