MHP Canik ve Tekkeköy Kongreleri Tamamlandı - Son Dakika
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MHP Canik ve Tekkeköy Kongreleri Tamamlandı

MHP Canik ve Tekkeköy Kongreleri Tamamlandı
05.07.2026 17:49
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MHP'nin Canik ve Tekkeköy ilçe kongreleri yapıldı, yeni başkanlar seçildi.

MHP Canik ve Tekkeköy ilçe başkanlıklarının olağan kongreleri tamamlandı.

Canik İlçe Başkanlığının 5. Olağan Kongresi Canik Kültür Merkezi'nde, Tekkeköy İlçe Başkanlığının 12. Olağan Kongresi ise Tekkeköy Dereboyu Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongrelerde Canik İlçe Başkanlığına Sabri Coşkun, Tekkeköy İlçe Başkanlığına ise Mert Enes Tuncel seçildi.

Programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, il ve ilçe yöneticileri, Cumhur İttifakı temsilcileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, teşkilat mensupları ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet ve mali raporlar delegelerin oylarına sunularak kabul edildi.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, kongrelerde yaptığı konuşmada, teşkilatların birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Canik'teki görev değişiminin bir bayrak değişimi olduğunu belirten Mucur, görevi devreden Mahmut Livaoğlu ve yönetimine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti, yeni başkan Sabri Coşkun ve yönetimine başarı diledi.

Tekkeköy'de de görevi devreden Rıfat Bülbül ve yönetimine teşekkür eden Mucur, Mert Enes Tuncel'in görevi devraldığı yönetimin çalışmalarını daha ileri taşıyacağına inandığını ifade etti.

Mucur, Samsun'da kongre sürecinin birlik ve beraberlik içerisinde devam ettiğini belirterek, ülkücü hareketin aynı anlayışla çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti. İlk kongrenin İlkadım ilçesinde gerçekleştirildiğini hatırlatan Burhan Mucur, Canik ve Tekkeköy kongreleriyle birlikte Samsun'da altıncı ilçe kongresinin tamamlandığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP Canik ve Tekkeköy Kongreleri Tamamlandı - Son Dakika

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