MHP'den Amasya Belediyesine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MHP'den Amasya Belediyesine Tepki

MHP\'den Amasya Belediyesine Tepki

MHP Amasya İl Başkanı Akgül, işten çıkarılan 35 personel için tepki gösterdi ve hukuki mücadele verecek.

16.01.2025 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Amasya İl Başkanı Mustafa Akgül, Amasya Belediyesinde görev yapan 35 personelin işten çıkarıldığını belirterek tepki gösterdi.

Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi'nin, seçim çalışmaları boyunca, işten çıkarma yapılmayacağı ve kimsenin ekmeğiyle oynanmayacağı sözünü verdiğini anımsattı.

Siyasi görüşleri ne olursa olsun işten çıkartılarak mağduriyet yaşayan işçilerin yanında olduklarını ifade eden Akgül, şunları kaydetti:

"Söz vermek insanların birbirine güven duymasını sağlayan önemli bir duruştur. Yaklaşık bir yıllık süre içerisinde yaptıklarından çok yapamadıkları ile gündem olan, suyundan otoparkına, otoparkından harçlarına varıncaya kadar belediye tarafından verilen hizmet ücretlerine yüzde 300'ü aşan zamlar yaparak hemşehrilerimize eski günleri aratan Belediye Başkanı, bugün itibari ile de seçim öncesinde kamuya açık her alanda 'Seçimi kazandığımız takdirde hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız' şeklinde seçimi kazanmasına vesile olan sözleri unutarak seçim öncesinde kapalı kapılar ardında verdiği sözleri yerine getirebilecek alan açmak maksadıyla kış günü toplu işten çıkarma yoluna gitmiştir."

Akgül, işçilerin yeniden işe alınabilmesi için gerekli hukuki adımların atılması yönünde mücadele vereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Amasya Belediyesi, Amasya Belediyesi, Yerel Haberler, Mustafa Akgül, Politika, Belediye, 3-sayfa, Güncel, amasya, MHP, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'den Amasya Belediyesine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım’la arasındaki para alışverişini böyle anlattı Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:40 Yabancı VAR kararı sonrası MHK’da iki istifa Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 17:25:59. #1.13#
SON DAKİKA: MHP'den Amasya Belediyesine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.