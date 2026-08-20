MHP'den İsrail Saldırılarına Sert Tepki - Son Dakika
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MHP'den İsrail Saldırılarına Sert Tepki

MHP\'den İsrail Saldırılarına Sert Tepki
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İsrail'in İdlib saldırılarına yanıt verdi, Türkiye'yi savundu.

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İsrail'in Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstererek, "Türkiye bir başka ülkeye benzemez, başka herhangi bir ülkeyle mukayese edilemez. Yavuz ruhu ayağa kalktığında, zalimin sonu düşünüldüğünden çok daha çabuk gelir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından, İsrail hükümetinin Türkiye'ye yönelik tutumu ve Suriye'nin İdlib kentindeki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin bölge ve dünya barışına hizmet eden girişimlerinin yanı sıra; Terörsüz Türkiye ile beraber, Doğu Akdeniz ve Adalar denizindeki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla koruma iradesi göstermemizden rahatsız olan İsrail'deki Natenyahu hükümeti, aradan geçen her gün kendisini daha da küçük duruma düşürecek fiilleri işlemeye devam ediyor.

Suriye'nin İdlip kentinde Türkiye nefreti ve korkusuyla İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarla beraber, geri kafalı ve şeref yoksunu Natenyahu'nun aynı minvaldeki beyanları bunun son göstergesi olmuştur.

Hiçbir alanda Türkiye ile boy ölçüşmeye muktedir olamayacak bir devletin maceraperest ve insanlık karşıtı eylemleri eninde sonunda kendi başına büyük dertler açacaktır.

İsrail kamuoyunun, Türkiye konusundaki müspet görüşlerinin aksine bir gündem oluşturarak sadece ırkçı değil, İslam karşıtı eylemlerle de bölge barışını ortadan kaldırmak isteyen Tel Aviv yönetimi, ahmakça kendi vatandaşlarına küresel bir nefretin oluşmasına da sebebiyet vermektedir.

Gazze'de işlediği soykırımın ardından gözünü Lübnan, Suriye ve Mısır'a diken İsrail'in siyonist barbarlığı, insanlık değerlerini savunan iradenin altında ezilmekten kaçamayacaktır.

Türkiye bir başka ülkeye benzemez, başka herhangi bir ülkeyle mukayese edilemez. Yavuz ruhu ayağa kalktığında, zalimin sonu düşünülenden çok daha çabuk gelir. Türk Milleti'ne karşı düşmanlık güdenlerin bunu akıllarından çıkarmaması gerekir."

Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, İsmail Özdemir, Türkiye, İsrail, Güncel, İdlib, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'den İsrail Saldırılarına Sert Tepki - Son Dakika

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