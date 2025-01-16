MHP'den Kılıçdaroğlu Şikayetinde Geri Dönüş

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, şikayetleri üzerine eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan açılan davada, şikayetlerini geri çekeceklerini belirtti.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 Şubat 2020'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdikleri şikayet dilekçesi üzerine, Kılıçdaroğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan dava açıldığını hatırlattı.

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasının 3 Aralık 2024'te yapıldığını belirten Yıldız, mazeret bildiren Kılıçdaroğlu'nun duruşmaya katılmadığını kaydetti.

Paylaşımında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM'deki Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalara yer veren Yıldız, "Bugün itibarıyla, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada 'şikayetimizi geri almamız' için gerekli işlemin yapılması talimatını vermiştir." ifadelerini kullandı.