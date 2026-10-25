MHP'den şehit Albay Sayit Gökgöz için başsağlığı mesajı

MHP, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz için başsağlığı mesajı yayımladı.

MHP'den yapılan açıklamada, "Ankara'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu şehit olan İstihbarat Albay Sayit Gökgöz'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.