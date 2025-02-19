MHP'den Siyaset ve Liderlik Okulu Duyurusu

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MHP "Siyaset ve Liderlik Okulu"nun 21. dönem eğitimleri nisan ayında başlayacak.

MHP'den alınan bilgiye göre, nisanda yeni eğitim dönemine başlayacak okulda, siyasete girmeye ve ülkeyi yönetmeye talip gençler, Türk milliyetçiliği, Türk demokrasi tarihi, uluslararası ilişkiler, anayasa hukuku, diplomasi, siyaset sosyolojisi, finansal okuryazarlık, iletişim ve medya gibi birden çok farklı disiplinde dersler alacak.

21. dönem "Siyaset ve Liderlik Okulu" programına katılacak öğrencilere eğitimler, uzman akademisyenlerce verilecek.

Eğitime katılım şartları

Programa katılım için 12 Şubat-16 Mart'ta yapılan başvurularda, lisans mezunu ve 23-40 yaş aralığında olmak ile tercihen yabancı dil bilme şartları aranıyor.

Başvuru sürecinin ardından MHP bünyesinde oluşturulan mülakat heyeti, Türkiye'nin farklı illeri ve farklı meslek gruplarından Siyaset ve Liderlik Okulu'na katılacak 40 öğrenciyi belirleyecek.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımlarıyla başlayacak okulda, eğitimler 11 hafta sürecek. Dersler, hafta sonları MHP Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz isimlerini taşıyan sınıflarda yapılacak.

Bahçeli'nin "Türkiye ve dünya meselelerine Türkçe bakan, Türkçe yaklaşan ve Türkçe yorumlayan bir merkez" olarak nitelediği okuldan, bugüne kadar 701 katılımcı mezun oldu.

Siyaset ve Liderlik Okulu'nda faaliyetler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, Siyaset ve Liderlik Okulu'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu'nun başkanlığında yürütülüyor.