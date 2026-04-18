MHP Diyarbakır'da Çalışmalarını Anlattı

18.04.2026 17:15
MHP Diyarbakır İl Başkanı Arslan, kentin sorunlarını ve yeni projeleri basınla paylaştı.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Arslan, merkez Kayapınar ilçesindeki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, partilerinin kentte yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kentin çözüm bekleyen sorunlarına dikkat çeken Arslan, şunları kaydetti:

"İlimizdeki tüm sivil toplum kuruluşlarını, Diyarbakır'da ya da ülkemizin neresinde olursa olsun kalbi Diyarbakır için atan iş insanlarımızı ve vatandaşlarımızı dinlemeye hazır olduğumu ifade ediyorum. Oluşturmaya çalıştığımız Kale Köy Projemiz hamdolsun başarıya ulaşmış, her ilçede hilal köylerimiz oluşmuştur. Bu proje ile 'Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge' hedefinin ülkemize ve ilimize sağlayacağı ekonomik, sosyal ve kültürel katkıları vatandaşlarımızın gönlüne dokunarak anlatmayı amaçlıyoruz."

Temiz, ilkeli ve dürüst bir siyaset anlayışına sahip olduklarını anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Siyasi hedefimizi 'Kızılelma Diyarbakır' olarak belirledik. Bu kapsamda siyasi platformda başarı elde etmeyi hedefliyoruz. Amacımız, mutlaka milletvekili çıkararak TBMM'de MHP'nin temsil edilmesini sağlamaktır. Böylece ilimizin özellikle ekonomik kalkınmasının daha hızlı ve etkili gerçekleşeceğini değerlendiriyoruz. Türkiye'ye hep birlikte sahip çıkacağız ve Türk milletinin ilelebet varlığını sürdüreceğine inanıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te gazi mecliste başlattığı 'Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge' vizyonu, 86 milyon vatandaşımızın ve bölgemizin refahı, huzuru ve güvenliği açısından son derece önemli ve kıymetlidir."

Bir gazetecinin "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Diyarbakır'ı ziyaret edecek mi?" sorusu üzerine Arslan, "Sayın Bahçeli'ye Diyarbakırlıların kendisini ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağını ilettim. Sayın Genel Başkanımız Diyarbakır'a gelecektir. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ilerlemesi için inşallah İstasyon Meydanı'nda Diyarbakırlılarla buluşacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

