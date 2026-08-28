MHP Diyarbakır\'da Yeni İl Başkanı Özcoşkun

MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, görevini Hasan Özcoşkun'a devretti.

MHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığı görevine atanan Özcoşkun için MHP İl Başkanlığı binası önünde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Burada konuşan Özcoşkun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tensipleri ve Genel Merkezin takdirleriyle il başkanlığı görevine atandığını söyledi.

Bu görevi millete ve vatana hizmet etme fırsatı olarak gördüğünü belirten Özcoşkun, MHP'nin yalnızca bir siyasi parti olmadığını, hedefi Türkiye'nin güçlü ve müreffeh geleceği olan büyük bir dava hareketi olduğunu ifade etti.

Özcoşkun, "Bu anlayışla Diyarbakır'da birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek, teşkilatımızın her kademesini daha güçlü ve daha etkin hale getireceğiz. Bu vesileyle yaklaşık 4 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı görevini büyük bir özveriyle sürdüren, teşkilatımıza emek ve hizmetleri bulunan eski İl Başkanımız Sayın Miktat Arslan'a teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren hep birlikte, omuz omuza yürüyeceğiz. Diyarbakır bizim ortak değerimiz ve sevdamızdır. Bu kadim şehir tarihiyle, kültürüyle, kardeşliğiyle ve vatan sevgisiyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biridir." dedi.

Arslan ise görev süresi boyunca partisine ve teşkilatına layık olmaya çalıştığını ifade ederek, "Bu süreçte gece gündüz demeden, makam ve mevki hesabı yapmadan, samimiyetle ve inançla çalıştık. Teşkilatımızın kapısını milletimize açtık, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdik. Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda görev değişimi gerçekleşmiştir. Görev süremiz boyunca Diyarbakır'da oluşturduğumuz sağlam temelleri, güçlü teşkilat yapısını ve birlik ruhunu, inşallah yeni İl Başkanımız Hasan Özcoşkun ve yeni yönetimi daha ileriye taşıyacaktır." diye konuştu.