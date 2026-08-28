MHP Diyarbakır'da Yeni İl Başkanı Özcoşkun - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP Diyarbakır'da Yeni İl Başkanı Özcoşkun

MHP Diyarbakır\'da Yeni İl Başkanı Özcoşkun
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, Miktat Arslan'dan Hasan Özcoşkun'a devir edildi. Törende birlik vurgusu yapıldı.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, görevini Hasan Özcoşkun'a devretti.

MHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığı görevine atanan Özcoşkun için MHP İl Başkanlığı binası önünde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Burada konuşan Özcoşkun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tensipleri ve Genel Merkezin takdirleriyle il başkanlığı görevine atandığını söyledi.

Bu görevi millete ve vatana hizmet etme fırsatı olarak gördüğünü belirten Özcoşkun, MHP'nin yalnızca bir siyasi parti olmadığını, hedefi Türkiye'nin güçlü ve müreffeh geleceği olan büyük bir dava hareketi olduğunu ifade etti.

Özcoşkun, "Bu anlayışla Diyarbakır'da birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek, teşkilatımızın her kademesini daha güçlü ve daha etkin hale getireceğiz. Bu vesileyle yaklaşık 4 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı görevini büyük bir özveriyle sürdüren, teşkilatımıza emek ve hizmetleri bulunan eski İl Başkanımız Sayın Miktat Arslan'a teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren hep birlikte, omuz omuza yürüyeceğiz. Diyarbakır bizim ortak değerimiz ve sevdamızdır. Bu kadim şehir tarihiyle, kültürüyle, kardeşliğiyle ve vatan sevgisiyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biridir." dedi.

Arslan ise görev süresi boyunca partisine ve teşkilatına layık olmaya çalıştığını ifade ederek, "Bu süreçte gece gündüz demeden, makam ve mevki hesabı yapmadan, samimiyetle ve inançla çalıştık. Teşkilatımızın kapısını milletimize açtık, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdik. Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda görev değişimi gerçekleşmiştir. Görev süremiz boyunca Diyarbakır'da oluşturduğumuz sağlam temelleri, güçlü teşkilat yapısını ve birlik ruhunu, inşallah yeni İl Başkanımız Hasan Özcoşkun ve yeni yönetimi daha ileriye taşıyacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Diyarbakır'da Yeni İl Başkanı Özcoşkun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak 5 değişiklik yolda Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da esnafı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnafı ziyaret etti
Fenerbahçe, Avrupa’da Galatasaray’ı arkasına aldı Fenerbahçe, Avrupa'da Galatasaray'ı arkasına aldı
Nepal’deki felakette dehşet anları kamerada: Son anda kurtuldular Nepal'deki felakette dehşet anları kamerada: Son anda kurtuldular
Trump’tan Ontario Gölü’ne ’Amerika’ adı Trump'tan Ontario Gölü'ne 'Amerika' adı
Jayden Oosterwolde yeniden Kadıköy’e geliyor Jayden Oosterwolde yeniden Kadıköy'e geliyor

18:00
Fed Başkanı Warsh’ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
17:50
Mehmet Akif Ersoy’a tahliye vadedip rüşvet istediler 4 kişi suçüstü yakalandı
Mehmet Akif Ersoy'a tahliye vadedip rüşvet istediler! 4 kişi suçüstü yakalandı
17:42
Geri dönüyor Oosterwolde transferi iptal oldu
Geri dönüyor! Oosterwolde transferi iptal oldu
17:26
İstanbul’da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
17:03
“Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor“ sorusunu Özgür Özel’den bomba yanıt
"Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt
15:58
AK Parti’den erken seçim çıkışı İşte Erdoğan’ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 18:11:34. #7.13#
SON DAKİKA: MHP Diyarbakır'da Yeni İl Başkanı Özcoşkun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement