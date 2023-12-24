MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: Türkiye\'ye özgü yeni bir anayasa şart

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, TBMM Genel Kurulu'nda, "Demokrasimizi daha da güçlendirmek için başta yeni bir anayasa olmak üzere yasal ve idari bir takım düzenlemeler yapılmasını gerekli görüyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun, milli ve manevi değerlerden ilham alan, bize özgü yeni bir anayasaya kavuşmalıdır. Bu milletimize ve gelecek nesillere karşı ertelenemez bir görevdir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Bugün Genel Kurul'da 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin 16'ncı maddesi üzerine söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız şunları söyledi:

"TÜRKİYE, BİZE ÖZGÜ YENİ BİR ANAYASAYA KAVUŞMALIDIR"

"Demokrasimizi daha da güçlendirmek için başta yeni bir anayasa olmak üzere yasal ve idari bir takım düzenlemeler yapılmasını gerekli görüyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun, milli ve manevi değerlerden ilham alan, bize özgü yeni bir anayasaya kavuşmalıdır. Bu milletimize ve gelecek nesillere karşı ertelenemez bir görevdir. Cumhuriyetin yüzüncü yılında Cumhuriyet'in kurucu değerlerine, milletimizin egemenlik haklarına hürmetin gereği olarak 100 maddelik anayasa önerimiz; başlangıç, genel esaslar, temel hak ve görevler, cumhuriyetin temel organları ve son hükümler şeklinde 4 kısım ve 100 maddeden oluşmaktadır.

Anayasa teklifimizde yüce divan yargılaması ve siyasi parti kapatma davalarını, yüce divan adıyla oluşan yeni bir mahkemeye verilmesi düşünülmüştür. Yüksek mahkemeler başlığı altında Sayıştay ve Yüksek Seçim Kurulu'nun statüleri yeniden açıklığa kavuşturulmuştur, yargıya ilişkin üye seçiminde Gazi Meclis'in yetkileri genişletilmiştir. Siyasetin ahlaki bir temele dayandığı, demokratik olgunluk ve uzlaşma kültürünün egemen olduğu bir siyaset anlayışını hakim kılmak hepimizin görevidir. Anayasa da yer alan temel ilkeler çerçevesinde kalmak şartıyla her siyasi partiye, teşkilat yapısını ve işleyişini belirleme hakkı tanınmalıdır.

"KARMA KOMİSYON'DA BEKLEYEN FEZLEKELER GÜNDEME ALINARAK KESİNLİKLE SONUÇLANDIRILMALIDIR"

Milletvekillerinin ve siyasi partilerin çalışmaları tüm yönleriyle etik esaslara bağlanmalı ve siyasi partiler ile parti yöneticilerinin siyasi faaliyetlerine ilişkin gelir kaynakları ve seçim harcamaları etkin bir biçimde denetlenmeli ve kamuoyunun bilgisine sunulmak için düzenleme yapılmalıdır. Siyasette kirlenmeyi tetikleyen unsurlardan biri olan siyasetin finansmanına ilişkin tartışmalar böylece son bulacaktır. Milletvekili dokunulmazlığı kamu vicdanının kabul edeceği makul esaslara bağlanarak belli durumlar dışında kaldırılmalıdır. Milletvekillerinin işlediği suçlar sebebiyle hazırlanmış ve Karma Komisyon'da bekleyen fezlekeler gündeme alınarak kesinlikle sonuçlandırılmalıdır.

Kamuoyu araştırma şirketleri sipariş üzerine raporlar yayınlıyor ve istediği partiyi, istediği ölçüde gösterip hasım olduğu partiyi de olduğunun çok altında gösterebiliyor. Dolaşıma sokulan sahte bilgiler, modern demokrasinin vazgeçilmez operasyon unsuru haline gelmiştir. Bu sahtekarlığa karşı bir düzenleme yapmak şarttır. Kamuoyu araştırmaları yüksek, bilimsel ve ahlaki standarda uygun olarak gerçekleştirilmeli kanun ile belirlenecek ilkelere aykırı olarak araştırma adı altında kamuoyunu bir kuruluş bir kurum, ürün, hizmet, ideoloji veya kişi hakkında olumlu ya da olumsuz yönlendirmek veya etkilemek maksadıyla yalan, yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgiler sunan kamuoyu şirketlerinin sorumlularına caydırıcı cezalar getirilmelidir.

"MECLİS İÇTÜZÜK'Ü YENİ BİR ANLAYIŞLA ELE ALINMALI"

1973 yılında yürürlüğe giren TBMM İçtüzüğü'nün çeşitli maddelerinde birçok değişiklik yapılmış ve İçtüzüğün sistematiği bozulmuştur. Meclis İçtüzüğü yeni bir anlayışla ele alınmalı ve Meclis çalışmalarında kurumsal yeniliklere ihtiyaç olduğu açıktır. İçtüzük değişikliği ile gözetilmesi gereken temel ilke etkin, verimli ve kaliteli, sağlıklı bir şekilde çalışma düzeninin ortaya konulmasını sağlanması olmalıdır. Faaliyetler Genel Kurul yerine komisyonlarda şekillenmeli ve komisyon odaklı yasama süreci, yasama faaliyetlerinin kalitesini artıracaktır."