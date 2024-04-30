MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Samsun'un Havza ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Samsun'un Havza ilçesini ziyaret etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Samsun\'un Havza ilçesini ziyaret etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Samsun'un Havza ilçesini ziyaret ederek, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i tebrik etti. Topsakal, İkiz'e hilafet sancağı hediye etti. Ziyarete MHP MYK Üyesi Mustafa Çavuş, MHP MDK Üyesi Ceyhun Çatalsakal, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ile partililer katıldı.

30.04.2024 18:05
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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun'un Havza ilçesini ziyaret etti.

Topsakal, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret ederek, görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İkiz de ziyaretten dolayı teşükker ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda Topsakal, İkiz'e hilafet sancağı hediye etti.

Ziyarete MHP MYK Üyesi Mustafa Çavuş, MHP MDK Üyesi Ceyhun Çatalsakal, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Samsun'un Havza ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

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