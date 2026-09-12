MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, Zonguldak\'ta partisinin il kongresinde konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, "Güçlü de olsanız, en modern silahlarınız da olsa milli birlik ve beraberlik, kardeşlik ve sevgiye sahip değilseniz bunların hiçbirinin anlamı ve değeri yoktur. Dolayısıyla Terörsüz Türkiye'yi sadece Türkiye ile ilgili af meselesi olarak düşünmeyin, Terörsüz Türkiye'yi dünyada gelişen savaşlara karşı önlem olarak düşünün." dedi.

Kentte bir düğün salonunda düzenlenen MHP Zonguldak İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

Kongrede konuşan Topsakal, devletin ve milletin geçmişinin geleceğe ışık olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kongrede okunan mesajında kardeşlik, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldığını aktaran Topsakal, dünyanın değişen dengelerine ve Türkiye'nin jeopolitik konumuna dikkati çekti.

Topsakal, Türkiye'nin dünyadaki gelişmeler karşısında güçlü bir devlet olarak hareket ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye çok akıllı bir devlet. Devletin aklı var. 10 yıl önce Genel Başkanımız çıktı, 'Artık bu sistem yürümüyor, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi.' dedi. Bu bir hazırlıktı. Şimdi bunun neden yapıldığını anlıyoruz. Tam 10 yıl sonra Genel Başkanımızın ne demek istediğini anladık. Evet, sisteminizi güçlendirebilirsiniz, silahlarınızı da yaparsınız. Bundan 10 yıl evvel Türkiye silah yapmaya başladığı zaman bizler televizyonda anlatıyorduk. 'Bu projenin yarım kalmaması gerekir. Bizim uzun menzilli silahlarımızın, nükleer teknolojimizin olması lazım. Havada, karada ve denizde kuvvetli olmamız gerekir.' diyorduk."

"Havada, karada bileğimiz bükülmez oldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde büyük projelere imza atıldığını anlatan Topsakal, "Türk milleti dünyada artık en önemli silah tedarik eden ülkeler arasına girdi. Sert güçle devlet olmaz. Devletin yumuşak gücü, adaleti, merhameti, sanatı, estetiği, zarafeti, türküsü, hikayesi olmalıdır." diye konuştu.

Topsakal, devletin hikayesinin birlik ve beraberlik olduğunu dile getirerek, "Bu millet kardeş olmalıdır. Biz bu coğrafyaya geldiğimizde, Irak, Suriye, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Kafkaslar'daki imparatorluğumuzun temelinde askeri gücümüz vardı. İdare ve maslahatımız, yani adaletimiz vardı. Halk Türk falan değildi, halk Müslüman falan değildi ama devletin o kardeşliği sağladığı töresi, ahlakı, edebi, büyük insanları vardı." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin yalnızca Türkiye'nin iç meseleleriyle değerlendirilmemesi gerektiğine işaret eden Topsakal, "Siyasete yön veren büyüklerimize, büyük hocalar destek olmak zorunda. Bu kardeşliği anlatmak zorunda. Güçlü de olsanız, en modern silahlarınız da olsa milli birlik ve beraberlik, kardeşlik ve sevgiye sahip değilseniz bunların hiçbirinin anlamı ve değeri yoktur. Dolayısıyla Terörsüz Türkiye'yi sadece Türkiye ile ilgili af meselesi olarak düşünmeyin, Terörsüz Türkiye'yi dünyada gelişen savaşlara karşı önlem olarak düşünün." değerlendirmesinde bulundu.

Tek listeyle girilen kongrede, mevcut İl Başkanı Orhan Korkmaz yeniden seçildi.