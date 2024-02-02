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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Prof. Dr. Orhan Türkdoğan ve Alev Alatlı için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Prof. Dr. Orhan Türkdoğan ve Alev Alatlı için taziye mesajı yayımladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Prof. Dr. Orhan Türkdoğan ve Alev Alatlı için taziye mesajı yayımladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk kültür ve düşünce hayatının önemli isimlerinden Prof. Dr. Orhan Türkdoğan ve yazar Alev Alatlı'nın vefatlarından duyduğu derin üzüntüyü paylaştı. Bahçeli, Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ederek, ailelerine, sevenlerine ve millete başsağlığı temennisinde bulundu.

02.02.2024 19:31
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden Prof. Dr. Orhan Türkdoğan ile yazar Alev Alatlı için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türk kültür ve düşünce hayatının iki saygın ve sayılı ismi olan, ömürleri boyunca kalem ve kelamlarıyla karanlığa ışık tutan Sayın Prof. Dr. Orhan Türkdoğan hocamızla Sayın Alev Alatlı hanımefendinin vefatlarından duyduğum derin üzüntüyü paylaşıyor, fikir dünyamızda muazzez iz ve eserleri bulunan bu iki değerimize Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Muhterem ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun diyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Prof. Dr. Orhan Türkdoğan ve Alev Alatlı için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika


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